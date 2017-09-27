反台獨、嗆賴清德 他一句話噹爆郝龍斌

2017-09-27 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌，今於臉書粉專指出，藍營堅決反對任一形式的台獨，批評行政院長賴清德的台獨說，是「投機政客作風」，質疑賴在「呼弄民眾」、「玩弄文字口才」。

對此，行政院發言人徐國勇今表示，台灣是主權獨立國家，現稱為中華民國，然而郝龍斌還要反對，徐忍不住質疑，「難道郝龍斌不喜歡中華民國嗎？」

郝龍斌於文中暗指賴清德，假藉藍營主權論，包裝台獨思想，除想「討好台獨派的認同」，又想「麻痹、欺騙認同中華民國」的多數民眾，郝龍斌批評，「這是投機政客作風！」

郝龍斌直言，「我不相信」賴與新潮流系，「會真心認同中華民國」，強調「國民黨堅決反對任何型式的台獨，也不容許借中華民國殼子來上市的台獨作為」。郝龍斌分析，賴的論述，或許能讓自己在深綠站穩腳步，但完全無益於兩岸關係。

郝龍斌說，兩岸關係是總統職權，當身為院長的賴公開主張台獨時，不知總統蔡英文立場為何；郝龍斌質疑，若兩人立場相異，「那就是賴清德院長侵犯了蔡總統的總統職權」，要賴「知所進退」，別「呼弄民眾」、「玩弄文字口才」。

對於郝龍斌的看法，網友表示，「（賴）總比一些口是心非的人好」、「你自身做好吧，老是看到不好一面，能不能看別人好的一面呢？」、「拿什麼反對台獨」、「國民黨太悶了」；也有人反問，請郝回答，「中華民國到底是不是獨立國家？不是的話，是附屬中國嗎？」。