支持青年創業 拿「這張」可享知名桌遊、排隊冰店優惠

2017-09-27 12:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年是民進黨31歲黨慶，民進黨今天召開記者會，發佈「民主福利社」計劃，希望能號召民進黨黨員，用消費、民生的力量，支持青年創業，包括花蓮知名冰店「正當冰」，桌遊店「瘋桌遊」、「鮮乳坊」等青創業者都參與了記者會。民進黨發言人吳沛憶也歡迎更多青創團隊加盟民主福利社計劃。

吳沛憶說，民主福利社計劃目前與全台近90間店家合作，點進地圖，憑民進黨新、舊黨證都可享有優惠。這些店家都有很勵志的故事，希望可以透過計劃，把理念介紹給更多人。合作店家包含獨立書店、live house、咖啡餐飲與桌遊娛樂。

「我比較白目一點啦」，花蓮知名冰店「正當冰」老闆李孟龍說，他對民進黨執政不是全然滿意，「例如有人說要在太魯閣山頂養魚，現在還在挖洞」（亞泥董事長徐旭東說礦場挖深可養魚），但欣賞民進黨在一些改革和婚姻平權等政策上的努力，他從花蓮來臺北，是希望大家要理性分析政策，不要因為顏色、藍綠就下評價。

花蓮正當冰是在食安風暴時，以無任何化學添加物、在地小農產品的天然冰淇淋一炮而紅，此外，正當冰也發起關懷偏鄉的「夢想冰淇淋」計畫，發送愛心冰淇淋給孩童。

台灣第一個透過群眾募資成立的鮮乳品牌「鮮乳坊」，希望消費者能得到好品質鮮奶，採用每瓶鮮奶只來自一個牧場的單一乳源原則，推出成分穩定的鮮乳產品。

初期以賣菜關懷社會企業的鮮乳坊營運長郭哲佑表示，因發現大眾協助社會企業與小農為多數，但協助酪農的卻非常少，因此發起鮮乳坊「自己牛奶自己救」的募資計畫，希望讓消費者喝到的牛奶可以溯源，並且沒有成分添加和調整；也希望提供酪農的收購價能落實公平交易，高於市面大廠的收購價。後續鮮乳坊獲得的盈餘，將成立基金回饋到乳牛獸醫師的復育，或偏鄉關懷之中，這也是鮮乳坊最終商業模式的目的。

瘋桌遊共同創辦人林俊廷則表示，瘋桌遊的使命是讓全人類得到真正的快樂。創業之初，發現這個年代人手一機，缺乏人際之間的互動，親子、朋友之間的互動都因此減少，而桌遊是一個難得的機會，可以讓親子、朋友一起坐下來玩一場遊戲。目前瘋桌遊全台有32家分店，希望透過體驗桌遊的方式，讓民眾到店面感受到快樂，也歡迎大家一起瘋桌遊。

吳沛憶笑說，他們一間一間打電話給業者詢問合作意願時，曾被當成詐騙集團，店家還發訊息到民進黨官方臉書確認，希望未來有更多青創團隊能加入計劃。