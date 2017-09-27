再發生228事件也不意外？ 郁慕明遭網友砲轟

新黨黨主席郁慕明。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-27 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前台大出借場地給中國節目「中國新歌聲」，引發後續統促黨在校園外毆打學生事件，也引發社會議論。對此，新黨主席郁慕明在臉書表示，看這形勢發展下去，兩岸關係是不可能好了，「台灣離戰爭也不遠了！再發生一次228事件也不令人意外了」。但郁慕明此番言論則是遭PTT網友群起砲轟。

郁慕明這番「台灣離戰爭也不遠了！再發生一次228事件也不令人意外了」的言論，讓大部分的網友非常無法認同，紛紛留言砲轟他「這種類似納粹老兵出來嗆說再發生屠殺的事 也只有在台灣能天天發生了」、「滾回去吧！」、「中國侵略臺灣戰爭 一定先綁這些吃裏扒外的滯支來祭旗」、「吃台灣米 喝台灣水 吸台灣人的血吃台灣人的肉 的笨索」、「有病，不用吃了」、「9.2都這種心態」、「狗嘴吐不出象牙」。

郁慕明表示，過去台灣有省籍對立，後來演變為統獨對立及藍綠對立，現在這起台大打架事件，執政當局不譴責率先糾眾鬧事的獨派及職業學生，反而藉機發動對統派的整肅，並由剛上任的行政院長賴清德宣示台獨路線，讓他懷疑政府是這場濺血事件幕後大導演。

郁慕明還說，看這形勢發展下去，兩岸關係是不可能好了，未來「台灣離戰爭也不遠了！老人家其實無所謂，像我這樣都快八十的人早就沒差了，但台灣的未來是年輕人要承擔，再發生一次228事件也不令人意外了！」。