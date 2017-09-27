「還我七天假」過連署門檻 政院11月27日前需回應

截至今天早上，支持「還我七天假」的連署人數已超過5500人。（翻攝自公共政策網路參與平台）

2017-09-27 12:35

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休相關法案修法在即，勞團主張應恢復去年修法後被刪除的七天國假，並盡速制訂國定假日法，保障勞工每年至少應有19天的國定假日。15日將提案PO上「公共政策網路參與平台」，並於今天上午跨過5000人連署門檻，行政院則必須在兩個月內回應此一提案。

行政院長賴清德昨天接受總質詢時明確表示，將會把《勞基法》相關議題列為優先法案，也會聽取各界意見，並盡速擬定策略後送立法院審議，被外界視為宣示啟動修法。勞動部也於今天舉行座談會，針對特休假遞延、七休一等議題蒐集各方意見。

不滿政府任意將勞工權益作為與資方交換的條件，勞團「工鬥」日前在行政院的「公共政策網路參與平台」進行「還我七天假」連署，要求民進黨政府重新檢視工時政策，不但應恢復7天假，更要盡速制訂國定假日法，保障勞工權益。

根據「公共政策網路參與平台」的提案規定，民眾提出的議案若在60天之內獲得5000人連署，行政院相關部會就必須在兩個月內針對該議題做出回應。截至今天上午，連署人數已超過到5500人，因此行政院必須在11月27日前回應民眾的訴求。

發起連署的工鬥表示，總統蔡英文於2016年1月4日曾允諾「若會損害勞工權益，絕不砍七天假。」然而，歷經2016一整年勞工團體訴求拒砍七天假，最後七天假仍被刪除。不過新制上路不到一年，政府卻又在資方的壓力下擯棄當時宣稱「進步的立法」而轉彎。

工鬥呼籲，賴清德上任後，若要大破大立，則該先恢復勞工的七天假，並盡速提出《國定假日法》，檢視工時政策、回歸執政初衷。