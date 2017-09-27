痛批中國意圖抹黑 李凈瑜：以為這樣我就會閉嘴嗎？

李明哲遭中國逮捕多日，李明哲的太太李凈瑜27日舉行記者會，要求前往中國探監。（記者方賓照攝）

2017-09-27 12:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國非法逮捕已將近180天，除本月11日現身法庭審判外，至今仍下落不明。妻子李凈瑜今召開記者會表示，探監是自古以來人類的權益，中國不應任意剝奪；李凈瑜強調，「我要探監，我要進入中國，而且是每一週」。

李凈瑜本月初接獲自稱是李明哲委任的中國律師張偉忠通知李明哲將開庭，幾經波折前往中國出席法庭審判後，李明哲卻再度失蹤。李凈瑜今在多個民間團體陪同下召開記者會，發表600字聲明。

李凈瑜表示，「自古以來探監是囚犯與家屬天生的權利，不可剝奪」，強調中國應給予家屬探視李明哲的權利，直到李明哲自由返台的那天。

李凈瑜強調，中國意圖透過一兩張照片抹黑想讓自己崩潰，但她今天就是要站出來說「我不會閉嘴」，她會咬緊牙根、繼續戰鬥，直到李明哲真正自由那天。

李凈瑜砲轟，堂堂一個大中國政權，逮補一個外國人177天。不照法律、不照程序、不遵守人權公約、不正式通知家屬、不給探監、也不理會文明社會的請求，這些作法都說明為什麼自己會拉住司改會申訴中心主任蕭逸民的手，只因為害怕被特務跟監、監視。

李凈瑜痛批，這種不道德、猥瑣、邪惡的打壓手法擊垮不了台灣政治良心犯的家屬，只會讓我們勾起兩蔣威權統治下的恐怖記憶。；她強調， 反抗者及其家屬，沒有別的本事，就是「永不屈服而已。」

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