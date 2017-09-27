香蕉價崩 國民黨立委提「救農四解藥」

立法院國民黨團認為，農委會應落實價格控管機制，避免香蕉等農作物再度生產過剩。（記者鄭鴻達攝）

2017-09-27 12:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣香蕉價格再度大跌，立法院國民黨黨團召開記者會，痛批農委會長期不務正業，讓農民血本無歸。國民黨立委張麗善為此提出「救農四解藥」，包括「落實種苗總量管制」、「配合耕地面積登記」、「同步加強輔導農民轉作」及「建立保障農產品價格樓地板機制」。

國民黨團首席副書記長李彥秀指出，農委會不務正業很久了，先前在禽流感時鴨鵝不分，在戴奧辛蛋事件未查出來源，於芬普尼雞蛋事件則未做好源頭控管，如今甚至要以代金開放違規工廠與農舍，根本沒做好照顧農民的工作，現在又再度讓農民血本無歸。

立委陳宜民表示，高雄旗山地區許多蕉農如今將香蕉放著不採收，只因為售價不敷工錢，而農糧署官員都坐在辦公室吹冷氣，不知民間疾苦。陳宜民也認為，台灣國際農業開發公司應輔導農民外銷農產品，如今卻成豬隊友，還將國外的高麗菜等蔬菜引進台灣。

立委張麗善認為，今年香蕉成本價為1公斤10元，但產地交易價格卻是上品價5元、下品價2元，國內香蕉需求量是28萬公噸，農委會卻放任農民超種到35萬公噸，沒落實控管機制，只會把責任推給農民，難怪如此供過於求，遲遲未有解決方案，讓農民叫苦連天。

張麗善為此提出四帖解藥，分別是「落實種苗總量管制」、「配合耕地面積登記」、「同步加強輔導農民轉作」及「建立保障農產品價格樓地板機制」。張麗善呼籲農委會要落實上述四方案，才不會讓農產品惡性循環。