17友邦支持我國參與聯合國體系 外交部致謝

2017-09-27 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕第72屆聯合國大會總辯論落幕，今年共有17個友邦以為我致函或在總辯論中為我國執言的方式，表達支持我參與聯合國體系的立場。外交部今天對此表達誠摯謝意，感謝友邦支持台灣人民的心聲及訴求，並再度呼籲聯合國採取行動接納台灣參與，共同致力於全球永續發展。

聯合國大會於9月12日在紐約聯合國總部開議，並於紐約時間19日至25日舉行總辯論。10名我國友邦代表，於紐約時間26日將12友邦連署信函遞交給聯合國常務副秘書長穆罕默德（Amina J. Mohammed），將轉交給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。

連署友邦包括貝里斯、布吉納法索、薩爾瓦多、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、索羅門群島、史瓦濟蘭王國及吐瓦魯共12國；巴拉圭、尼加拉瓜及宏都拉斯3友邦則採個別致函。在甫結束的總辯論中，亦有15個友邦代表為我國發言，表達支持我國參與聯合國體系及「2030永續發展議程」立場，並籲請聯合國停止針對我國人進入聯合國場域的歧視性做法。

外交部今天發布新聞稿表示，今年共有17個友邦以致函或執言方式展現對我國的支持，支持台灣人民的心聲及訴求，外交部對此表達誠摯謝意。

根據外交部表示，友邦聯名信函內容呼應我國3大訴求；包括敦促聯合國於「2030永續發展議程」納入台灣、協助台灣參與聯合國體系，因排除台灣違反聯合國憲章的普遍性原則，及「2030永續發展議程」「不遺漏任何人」的目標。

函中另指出，聯合國秘書處要求台灣民眾出示台胞證才能進入聯合國參觀，是針對台灣人民的「歧視性做法」，違背平等及自由價值，「令人無法接受」。因聯大第2758號決議未觸及台灣及其人民的代表問題，更未賦予中國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。

信函陳述，因應全球性的挑戰，聯合國須採取具包容性的做法並建構全球夥伴關係，呼籲聯合國秘書長應設法協助台灣參與聯合國體系，讓台灣取得應享有的地位與機會，始得做出對人類福祉有意義的貢獻。

外交部同時再度呼籲聯合國方面，應採取行動接納台灣參與聯合國體系，共同致力達成全球殷切期盼的永續發展目標。

瓜地馬拉、帛琉、聖露西亞、多明尼加及教廷等友邦，未參與連署或個別致函，不過教廷駐聯合國副觀察員蒙席（Monsignor Tomasz GRYSA）參與遞交信函行動，帛琉與聖露西亞則皆在總辯論中為我發言。