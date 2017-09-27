賴揆主張台獨 國民黨團怒批：將台灣帶入戰爭邊緣

2017-09-27 11:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德昨接受立委質詢時，表示「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」。立法院國民黨團召開記者會痛批，指賴並非路人甲而是行政院長，如此公然主張台獨，難道是要把台灣帶入戰爭邊緣。

賴清德昨接受立委質詢時，陸續發表「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，認為自己是務實台獨主義者，台灣與中國互不隸屬等主張，成為我國首位公開主張台灣獨立立場的行政院長。

對此，國民黨立委賴士葆要賴清德記得，賴不是路人甲，而是行政院長，是肩負台灣2300萬人民福祉的人，台灣人的安危都與賴的一言一行息息相關，且在中國十九大之前夕，行政院長走台獨路線，他不是要恐嚇也不是害怕，難道賴是要把台灣帶入戰爭邊緣。

賴士葆也質疑，總統府昨強調這是賴清德個人理念，但其台獨言論已引起兩岸緊張，而兩岸是總統職權，賴清德如此是否侵犯總統職權。賴質疑總統蔡英文與賴在唱雙簧，一個走文化的隱性台獨，賴則是走顯性台獨，希望賴清德不要台獨講得很有魄力，施政卻軟趴趴。

立委費鴻泰則認為，蔡英文在台獨議題故作保守，賴清德則大步跨越，賴某種程度是為自己政治利益而說，完全接收台獨神主牌，成為台獨發言人、大老。費鴻泰提醒蔡英文，是否還認為她仍是2020年總統候選人，也希望賴不要以中華民國借殼上市台灣共和國。

賴士葆最後補充道，指賴清德說希望兩岸在外交架構下發展，若真那麼有guts，就請給個時間表將陸委會、海基會裁掉，回歸正常外交關係。他也重申，國民黨團有否決修憲的基本人數門檻，若民進黨真要提修憲，他們絕對會否決危險的台獨修憲大夢。

（更新12：16分）