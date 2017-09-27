民進黨31歲生日 928在圓山飯店辦外交使節酒會

2017-09-27 11:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今年將過31歲生日，不過由於上週日才剛辦完全國黨代表大會，因此今年黨慶僅於圓山舉辦外交使節酒會，邀請各國使節來共襄盛舉。民進黨國際部主任羅致政表示，黨主席蔡英文和使節團團長都會出席致詞，而本屆民進黨立委很多對於政黨外交很積極，所以也會邀請黨籍立委和各國大使互動。

民進黨黨慶通常以園遊會、演講會、運動會為主，在過去選舉十分頻繁的年代，黨慶也常會變成造勢大會，順便營造勝選氣勢。

而近幾年來，民進黨黨慶則是加入小清新風格，2014年舉辦全台同步野餐；2015年黨慶和全代會同天在桃園舉行，邀請紙風車等團體熱鬧表演；2016年則因為梅姬颱風襲台，在圓山舉辦的黨慶和在中山堂舉辦的外交使節酒會都取消。後來邀請200名黨員和創黨黨員，未對外公開，引發部分基層黨員不滿。

今年黨慶將在9月28日當天，於圓山飯店舉辦外交使節酒會，羅致政說，當天會有50到60國駐台大使、外交人員參與。

羅致政表示，未來黨也會繼續對外聯繫，這屆的國會議員對於外交工作都很有企圖心也很有能力，休會期間大家都去東南亞、歐洲做國會外交，未來相信也會扮演重要外交角色。

而在今年9月，曾發生柬埔寨媒體暗指該國在野黨與民進黨勾結的外交事件，引發關注。羅致政說，媒體引用的照片是民進黨多年前仍在野時的觀選照片，執政後被拿來做文章，未來會更加留意，避免不必要的誤會。