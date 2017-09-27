高市議會定期大會開幕 議長：以市民最大利益為考量

2017-09-27 10:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會第二屆第六次定期大會今開幕。議長康裕成表示，這會期最重要的，就是審議市長陳菊與市府團隊任內要執行的最後一次預算，盼議員們一本初衷，以市民最大利益為考量，為創造幸福、宜居城市而努力。

康裕成進一步指出，明年度總預算舉債是連續第7年下降，議員應給予市府鼓勵，市民朋友也應給點掌聲﹔但她也提醒議員，應把握最後一年多任期，把過往競選政見逐一兌現，且對於總預算應錙銖必較、嚴格監督，把錢用在對的地方，只要是對的地方，議會不會吝嗇。