國安局驚爆醜聞 傳高官在維安會議多次對女警官伸鹹豬手

週刊爆，前國安局副局長長王德麟（圖）涉嫌對前警政署長陳國恩施壓，想要「和蟹」性騷醜聞案。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-27 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕國安局高官被爆，竟然利用維安會議時間，在警政署向女警官伸出鹹豬手，還碰觸她的重要部位，引發女警官不舒服且怒罵，向長官報告，不過，更傳出前國安局副局長王德麟向前警政署長陳國恩關說、施壓，要陳國恩想辦法企圖『河蟹』性騷擾案。

《鏡週刊》報導，這起高官性騷擾醜聞案，發生在世大運期間，國安及警政單位同步進行維安，經常性要舉行維安會議，國安局1名45歲已婚簡任官員，涉嫌在維安會議期間，多次對警政署30多歲未婚女警官攀談、邀約，還有意無意的摟肩、摸手，讓女警官很不舒服。

據報導，受害女警官不想讓對方太難堪，就一再隱忍，沒想到，這位國安高官竟然得寸進尺，更碰觸到她的重要部位，終於讓女警官無法忍受而爆發，大罵這位國安高官，逼得高官離開，女警官也向上級提出報告。

報導指出，警政署將此事告知國安局，沒想到，國安局隨即不斷的透過管道、找人與受害女警溝通，望私了此事，不過女警不接受，一再堅持提告，此事往上延燒，「情治圈傳出」，前國安局副局長王德麟向前警政署長陳國恩關說、施壓，要陳國恩想辦法安撫女警官，不要聲張，企圖『河蟹』性騷擾案。

不過，受害女警至今還沒有提出告訴，該高官也沒有提出道歉或受到懲處。