柯P因這件事掉淚哽咽 幕僚全都看傻眼...

柯文哲對於無法保住邱豐光感到相當自責，甚至在市府談到此事時還哽咽。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-27 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕內政部日前無預警大幅調動警政高層職務，其中包含台北市前市警局長邱豐光，台北市長柯文哲因此不滿中央的做法，消息人士透露，柯文哲對於無法保住邱豐光感到相當自責，甚至在市府談到此事時還哽咽、眼眶泛紅，當場真情流露，在場的幕僚也看傻了眼。

《周刊王》報導，市府人士透露，當晚內政部長葉俊榮告訴柯文哲邱豐光的人事異動後，柯文哲雖然驚訝，但因認為警政人事一條鞭，自己也沒辦法說什麼，所以當下還能控制情緒，不過他在出席議會備詢之後，藍營議員頻頻點火，柯文哲才發現過去有很多地方首長打槍警署派任的前例，才會覺得自己被「偷襲」，越想越生氣。

消息人士透露，後來柯文哲回到市府後，越想越生氣，一方面是覺得自己沒辦法保住邱豐光，另一方面，認為自己被中央霸王硬上弓，他在會議中和幕僚們談到此事實，竟開始哽咽，淚水也在眼眶打轉，幕僚看到一向鐵血無情的硬漢突然如此，都傻眼不知道怎麼開口安慰柯文哲。

台北市政府發言人劉奕霆指出，當葉俊榮告訴柯文哲邱豐光的人事異動後，柯文哲立刻表達反對的態度，市長確實很不捨邱豐光去職，因此隔天從議會回到市府，和同仁們開會討論時，心情上的確有點小波動。