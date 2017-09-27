傳張花冠、陳明文因此事翻臉 賴神出面喬也沒用...

張花冠（左）因陳明文摟肩，怒告對方性騷擾，隨後引發連串風波。（資料照，記者林宜樟翻攝）

2017-09-27 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕花文鬥再升級！嘉義縣長張花冠指控立委陳明文性騷擾，並猛攻陳明文的私德問題。週刊報導指出，兩人有近40年革命情感，張花冠去年還全力為陳明文護航角逐立院龍頭，但張花冠事後抱怨，陳只把她這個縣長當成小妹，她最大功能只是「募款機」、「吸票機」，民進黨請出行政院長賴清德擔任「喬王」出面解決兩人糾紛，不過仍然無法化解。

《周刊王》報導，陳明文去年原有意角逐立法院長，張花冠點頭全力護航，尋求企業界友人贊助千萬政治獻金，並拉攏了15名立委力挺陳明文，其中有不少人其實和陳明文不對盤，看在張花冠面子上才相挺，不料最終民進黨高層選擇蘇嘉全，陳明文因而宣布棄選，張花冠對此事受訪時直說，「陳明文人情沒還，我只有感慨，不然還能怎麼說？」

報導引述知情人士表示，張花冠對陳明文感到憤怒、心寒，她認為陳明文根本把她這個縣長當成小妹，她最大功能充其量就是個「募款機」、「吸票機」。報導指出，陳明文今年3月重感冒，有意藉病和張花冠和好，據稱當時陳明文還用撒嬌口吻要張花冠去探病，不過兩人關係並未因此改善。

民進黨眼看花文鬥越演越烈，9月21日總統蔡英文曾跳出來詢問誰比較會「喬」，結果最終由賴清德跳出來當「喬王」，不過張花冠並未接受和陳明文破冰，並開出兩條件「1公開向全國女性道歉。2是到嘉義縣府上兩性平權課。」若陳做到就考慮撤告。