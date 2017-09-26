統促黨成員持甩棍襲擊學生後腦 涉殺人未遂不排除遭聲押

2017-09-26 23:58

〔社會中心／台北報導〕檢警偵辦中華統一促進黨成員毆打台灣大學學生案，勘查民眾手機錄影畫面發現，「台獨機關槍」李柏璋與統促黨成員楊紹瑞，先在台大辛亥路人行道上爆發肢體衝突，在場的台大歷史系學生張耿維，遭統促黨胡大剛從背後持甩棍襲擊頭部濺血；台北地檢署今日首度以殺人未遂、傷害罪他字案被告傳訊胡大剛、統促黨總裁張安樂次子張瑋等5人。

據悉，檢警勘查學生提供的蒐證畫面後，發現胡大剛是持甩棍，朝張耿維的後腦等人體要害處攻擊，恐涉及殺人未遂重罪，檢方訊後不排除聲押。

至於統促黨另名成員汪建成，也在場與學生發生拉扯，以及接到通知前來營救楊紹瑞、胡大剛等人的張瑋，以及與張瑋同行的王啟繽、林紹哲，均被檢方認為是共犯。

兩名檢察官隔離偵訊5名被告一輪之後，中場休息，兩名檢察官與主任檢察官一同到北檢檢察長邢泰釗的辦公室，由邢泰釗主導針對此案召開臨時專案會議；今晚8點，北檢專案會議結束，檢察官接續第二輪的偵訊。

今天下午，白狼張安樂也現身北檢，坐在2樓偵查庭外，關心張瑋等人的偵訊狀況。今晚6點多，張安樂受訪表示，今天的庭訊很重要，給外界一個交代，到底是誰在說謊？天下就屬媽媽最大，誰能忍受自己的老媽媽被人辱罵？（指事件起因是李柏璋先對老太太出言不遜）要是我，「如果這樣罵我媽媽，我不是只有打你，我是會殺你的。」