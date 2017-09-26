造勢晚會逾時挨罰200萬 黃國昌槓上中選會

2017-09-26 19:08

〔記者吳政峰／台北報導〕時代力量去年選前造勢活動逾時，中央選舉委員會依違反「公職人員選舉罷免法」，開罰時代力量與黨主席黃國昌各100萬元，黃國昌不服，向台北高等行政法院提告抗罰，今（26）日開庭，兩造律師各說各話，法官諭請雙方再次看完當天蒐證影片，擇日再開庭。

時力律師主張，選前造勢屬於政治性集會，為憲法保障的集會遊行，中選會以影響居民生活與社會安寧開罰，當下並沒有提出證據，而是事後才補充台大兒童醫院等處所受影響佐證，不合行政裁罰要件。

律師又說，中選會開罰的卷宗並沒有提到噪音檢測標準，且活動一逾時就連續開罰，短時間連續處罰違反「一行為不二罰」與「比例原則」。

中選會代表回應，選罷法56條規定，早上7點前、晚上10點後不得從事選舉活動，目的在維護社會安寧，其他可供候選人運用的時間長達15小時，選罷法設計符合比例原則。

中選會代表說，台北市中正一警分局核發的集會遊行通知書，載明應注意噪音是否影響附近醫療院所、住家，當天時力申請的路權包含中山南路、濟南路等處來看，離台大兒童醫院103公尺、台大醫院284公尺，距離之近，足堪認定影響之實。

中選會代表也說，選罷法規定，只要逾時就可處罰，當天台北市監察小組於晚間9點41分提醒時力的潘姓聯絡人有關逾時的規定與罰則，但收到「主席與秘書長有意要完成所有來賓的活動」的回應，監察小組先開勸導書、再開制止書、最後才開制止不聽通知書，依法開罰。

法官詢問兩造是否看過當天的蒐證影片，雙方面面相覷，法官一句「我都看過了」，指出哪幾段影片應勘驗，哪些不用，要求兩造回去看完再具狀陳述，討論是否有爭執點，諭知11月7日再開庭。