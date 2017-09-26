陳明文遭判刑 民進黨：第一時間已聯繫廉政會

2017-09-26 18:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對民進黨立委陳明文官司，民進黨晚間回應，第一時間已經和廉政會聯繫，廉政會主委張天欽表示，礙於目前尚未能知悉判決書完整內容，廉政會將待判決書公告後，了解本案是否有違反廉政條例之情形，並予以調查。

立委陳明文2008年10月在第2任嘉義縣長任內，被控洩漏民雄汙水下水道工程底標給特定廠商，遭收押禁見近1個月，2年後被依貪汙治罪條例、圖利等罪嫌起訴，隔年罪證不足一審判無罪。檢方上訴至今近5年，二審台南高分院今天下午宣判，陳明文洩密罪部改判6個月有期徒刑，得易科罰金，可以上訴。

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