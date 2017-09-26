工商大老拜會 徐永明當面嗆：什麼都怪一例一休！

2017-09-26 18:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕工商團體提出勞基法「一例一休」修法版本，近日積極遊說立法院各黨團。工總理事長許勝雄、台灣區電機電子公會副理事長鄭富雄、工商聯合總會秦嘉鴻今天拜會立院時代力量黨團，遭時力黨團總召徐永明當面嗆「什麼事情都要怪一例一休的錯」。許勝雄當場臉色鐵青，回嗆徐把他講得好像很沒誠信一樣，但他自己其實是「全台灣最有誠信的人」，現場氣氛火爆。

時代力量黨團今由徐永明、立委洪慈庸、副總召高潞˙以用接見。許勝雄提出，要求每月加班上限放寬為60小時、修改一例一休等訴求，希望時代力量支持。

不過徐永明當場拿出去年報導回嗆，當初相關工商界大老是支持一例一休盡快通過，現在卻說成萬惡淵藪，什麼事情都要怪一例一休的錯；許勝雄當場高喊「我一定要跟你解釋。」

徐永明更直言，勞基法不是麻糬，「隨便想要你們（指工商界）想捏就捏、想抓就抓」，立法應該審慎，但去年9月才通過的法，現在不到一年就要更改，當初一例一休的立法，也是企業界都同意。

徐也說，企業界應該先回去讓員工加薪，現在全國軍公教加薪，但是根據統計，全台灣僅有7%的企業有調薪。在徐永明發言過程中，底下工商界大老不停翻白眼，更高聲嗆，「不是像你說的一樣」、「今天怎麼變成這樣」。

許勝雄隨即反嗆，今天來黨團是要溝通，「不是要你（徐永明）違背自己的良心，還把企業都講成只為自己的利潤，不顧底下勞工一樣，當然有利潤就會幫員工加薪，沒利潤要怎麼加？」