不動產將被查封 國民黨要向監察院檢舉

不動產將被查封，國民黨行管會主委邱大展痛批法務部行政執行署是橫柴入灶。（記者施曉光攝）

2017-09-26 17:28

〔記者施曉光／台北報導〕法務部行政執行署明日下午將執行查封國民黨在台北市松山區、信義區的區黨部及員工宿舍，國民黨行管會主委邱大展今日指出，會有黨工採取自發性抗爭，國民黨也將向監察院檢舉黨產會、行政執行署違法亂紀。

邱大展並召開記者會痛批此舉是「橫柴入灶」，他強調，國民黨明明願意以持有的中投公司股利現金繳交行政院黨產會處分追繳「轉帳撥用」無償取得日產的8億6千萬餘元，但行政執行署卻拒絕，而且該黨已經提出異議，但行政執行署卻視若無睹，馬上就要來執行查封，還告訴國民黨如果有問題，就直接去找黨產會，「難道行政執行署是黨產會的小弟，還是附隨組織？」

邱大展表示，行政執行署一般都會執行較容易達成的財產，就國民黨黨產來說，最簡單的作法就是查封所持有的中投股利，但行政執行署卻放著不做，反而選擇最困難執行的部分來做，況且這些要被查封的不動產，有許多都是黨工宿舍，存在租賃契約，行政執行署卻仍要查封，讓他懷疑是在對國民黨潑糞抹黑。

邱大展表示，民進黨背後目的就是要讓國民黨的地方黨部「連家都沒有」，他呼籲全體黨員及支持者要看清民進黨所做所為，民進黨的作法絕非當初所謂要建立政黨公平競爭的環境，而是要摧毀一個最大的在野黨，可以永遠執政。

不過他也說，雖然黨員群情激憤，但黨中央希望大家能夠理性，至於將被查封的黨工宿舍，黨工在房舍被拍賣處理前，還是可以暫時繼續住在裡面。