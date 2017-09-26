台大濺血案 王世堅：北市府幫打人黑道拍MV

2017-09-26 16:59

〔記者鍾泓良／台北報導〕台大校園日前舉辦中國新歌聲演唱會，現場發生打人濺血事件。民進黨議員王世堅今天於質詢時，先播放一段上個月上架，名叫「屁孩王」的MV影片，其中內容都是黑道火拚跟投擲煙霧彈等，而最後跑感謝名單時，出現了統促黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋、黑色豪門企業、安樂之友會外，竟然還有台北市政府、文化局、工務局、文化基金會、台北市電影委員會、警察局萬華分局。王世堅痛批，這是北市府有史以來最可恥的1天，警察、黑道竟然蛇鼠一窩。

王世堅痛罵，難怪前天台大學生被毆打，報警40分鐘都沒有處理，原來北市府早就與打人者合作，「難怪學生被打呼天搶地」，王世堅也罵，其中工務局最莫名其妙，「你在這裡插甚麼花？」，難道協助布置場景跟提供道具，還是鋼管是在工地撿的嗎？工務局長彭振聲說，他並不知清楚為什麼會在裡面，王世堅說，如果被冒用就該去提告。

而文化局長鍾永豐原本要插話解釋，被王世堅斥喝「你哪位，先報上名來」，當鍾表明身分後，王世堅便說，「原來你就是那個胡說八道的鍾永豐」。鍾永豐回應，這應該是影委會有做協辦，將會馬上調查，又被王罵不用查了，已經查得很清楚。鍾永豐再解釋，影委會通常接受協辦事項時，不會去審查拍攝內容、不干預內容。

王世堅更不滿地說，不干涉內容，那文化局這3個字就隨便讓黑道、幫派踩在地上，可以這樣嗎？他說，過去文化局、文基會雖然也出現過些許爭議，但從來沒有公然贊助黑道。他更指，這些人不只是黑，背後還是紅色中國當靠山，其中，在兩次重大學運干預、鬥毆學生就是安樂之友會，直說這些人不僅是中國打手，現在也成為台北市長柯文哲的打手。

王世堅批評，這些黑道囂張過度的原因，除了有張安樂授意，還有市府去撐腰，「假文化之名，行迫害台灣善良文化價值之實」，他接著批評柯文哲沒有中心思想、沒有文化素養，果不其然連他率領的文化局，所拍攝出來的影片就是這種樣貌。他認為，中共真的很悲哀，真要找代言人也找文雅一點，用流氓手段，只是凸顯自己惡霸的本質。

王世堅舉例，中國自己都不屑黑幫，其中鬥爭「黑五類」的「地富反壞右」，黑幫就是「壞」。他說，如果今天你們都不領公家薪水，那麼就不會評論，但只要領公家薪水就是公僕，應該捍衛學子跟台灣價值。他也批，市府正在推崇最無賴的黑色文化，直說現在的市府就是黑色的台北市政府、黑色的柯文哲跟黑色的文化局長。

鍾永豐表示，3天內會徹查所有影視案，給議員交代。一旁的警察局副局長林順家說，目前2天已有6位嫌犯到案，之後會移送地建署，除了用事發現場的錄影去確認嫌犯外，也會調查MV中是否也有出現可疑人物。

相關影片《屁孩王》請見

https://www.youtube.com/watch?v=E0IsNN4wQCg