統促黨罄竹難書？ 邱議瑩念不完違法行為

2017-09-26 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕台大出借田徑場舉辦「中國新歌聲」活動，中華統一促進黨成員卻毆打台大學生。行政院長賴清德今日到立法院備詢時，民進黨立委邱議瑩問到統促黨相關問題，念了一大串該黨歷來犯罪行為，念到最後讓她感嘆「族繁不及備載」。

邱議瑩在質詢時，提到賴清德早上認為這起事件是「幫派分子毆打」學生，因此她想知道這個統一促進黨，到底是政黨還是幫派？內政部長葉俊榮上台回應，統促黨的確是政黨沒錯，這是因為《政黨法》遲遲沒有立法，才會讓該黨以政黨的外殼，從事其他活動。

邱議瑩接著一條條念出統促黨的違法行為，首先在2012年2月3日，統促黨子路黨部副主委游家豪，涉及暴力討債傷害，被新竹地方法院拘提到案。2013年統促黨葉適黨部主委王煥華，涉及霸佔地盤，收保護費暴力討債，下藥性侵女子被捕。

到了2015年，統促黨副主席李宗奎，涉嫌介入土地開發案、恐嚇台商案，不法獲利上億，被刑事局拘拿到案。今年1月7日，白狼張安樂的兒子張瑋，趁著香港民運人士黃之鋒來台時，企圖衝破封鎖線施暴，接著2月28日，統促黨成員李成龍等3人，在中正紀念堂攻擊獨派人士和員警，後來以傷害、公然侮辱、妨害公務送辦。

一直到前天也就是9月24日，統促黨成員到校園鬧事，毆打台大學生導致流血。這讓邱議瑩感嘆，如果幫派披著政黨的糖衣犯法，那麼政府該如何處理？邱議瑩對內政部長葉俊榮建議，在《政黨法》尚未通過前，可以考慮《人民團體法》第58條，該法規定若有人民團體犯法，最重可處以廢止許可和解散團體。