益品書店中文食譜多 柯：煮給我吃不用看這麼高深的

2017-09-26 16:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下午走訪中正區，並前往王品創辦人戴勝益開設的「益品書屋」進行文化市政對談。柯表示，最近滑平板居多，但對他來說，書和平板都是載具，重點是內容，不過像益品這樣的主題書店，確實有值得深思之處；戴勝益丟球邀柯常來，家住附近的柯僅笑說，「我小朋友他們就可以自己來了啊！」

台北市政府行動市政會議上午在中正區舉行，市長柯文哲下午走訪中正區，並前往「益品書屋」，和書店創設人、王品董事長戴勝益對談。

柯看到「益品書屋」藏有大量中文食譜，驚訝表示還以為食譜都是外文的呢，什麼時候台灣也出了這麼多。被問到會不會買食譜給妻子陳佩琪參考，柯秒回「要煮給我吃，不用看這麼高深的書啦，我很好養。」

稍後柯文哲與董事長戴勝益進行文化市政對談，戴勝益在談話中也推薦一本圖像書《馬卡龍聖經》給柯文哲。兩人談話相當愉快，戴勝益亦提出希望能與市府共同合作的建議，在台北市推廣及建立更多書屋，讓市民有更多閱讀的空間，養成閱讀的習慣。

「益品書屋」開放時間為週一至週日上午11:30至下午7:30，全年僅休除夕一天。書店名稱「益品」二字，取自於「戴勝益」和「王品」最後一個字，是戴勝益退休後新事業，理念為不賣書的書店，定位為社會企業。