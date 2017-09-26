立法院聯合國永續發展諮詢委員會 林靜儀發起成立

立委林靜儀（右二）26日主持「立法院聯合國永續發展諮詢委員會」成立大會，立委余宛如（左起）、立法院秘書長林志嘉、立委高潞·以用（右一）與會。（記者羅沛德攝）

2017-09-26 15:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕為推動台灣永續發展目標，民進黨立委林靜儀今發起成立「立法院聯合國永續發展諮詢委員會」，邀請外交部次長吳志中、環保署副署長詹順貴等人出席。林靜儀致詞時提到，台灣外交處境特殊，即便在專業領域有貢獻，也很難進入聯合國體系開會，盼未來能透過此國會平台，以國會議員身分協助台灣與其他國家推動永續發展議題。

由民進黨立委林靜儀發起成立的「立法院聯合國永續發展諮詢委員會」今舉行成立大會，民進黨立委林靜儀擔任會長，民進黨立委余宛如、時代力量立委高潞·以用擔任副會長。

外交部次長吳志中表示，永續發展在21世紀是重要的議題，若台灣能在這方面多加努力，必然能逐步展現我們的影響力；吳志中說，「中國只剩下錢」，台灣要將軟實力上的領先，延續到永續發展議題上，未來在先進國家的名聲一定會越來越好。

環保署副署長詹順貴則說，台灣透過行政機關間的外交比較難突破，環保署相對容易，若能透過國會針對永續發展議題進行交流，未來勢必能做出非常好的國會外交。