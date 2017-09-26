宜縣長人選未出爐 地方憂綠營選舉佈局恐大亂

民進黨宜蘭縣黨部表示，將積極跟各縣長參選人協調，盡速找出「共主」，讓地方選舉佈局更順利。（記者林敬倫攝）

2017-09-26 15:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨全國黨代表大會通過縣市首長選舉提名辦法，10月中將公告提名時程與費用，但有意參選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵與冬山鄉長謝燦輝均質疑，縣長人選還未出爐，黨部卻已公告鄉鎮首長、議員、代表及村里長的提名時程，讓母雞不能帶小雞，綠營地方選舉佈局恐大亂；民進黨宜蘭縣黨部回應，將積極跟各縣長參選人協調，盡速找出「共主」。

民進黨全代會於24日結束，通過縣市首長提名辦法，預估10月中旬中執會後，將公告提名時程與收費，宜蘭縣長選情現階段檯面上仍呈現三強鼎立的局面，立委陳歐珀、江聰淵及謝燦輝均積極布局，勤跑基層，希望能從黨內出線，不過，體委會主委林德福及前中油董座陳金德的參選意願，也格外引人矚目，不容忽視，綠營選情變數仍多。

今年6月就縣黨部啟動的鄉鎮市長、議員及村里長代表的選舉機制，8日村里長與鄉鎮市代表就已登記完畢，鄉鎮市長及議員則於10月16日開始登記至20日截止，由於全代會從7月延期到9月，縣代表大會卻沒跟著延期，加上黨部協商不順，遲遲無法推出唯一的縣長參選人，造成「共主」還未出爐，卻要先決定誰參選鄉鎮市長、議員、村里長及代表的狀況，地方選舉佈局無法母雞帶小雞，以利各級參選人的協調。

江聰淵認為，地方一直期待縣長候選人出爐後，再來產生處理鄉鎮市長、議員及村里長代表的人選，這樣才有利宜蘭縣綠營選舉的整體佈局，對選情有正面的加分之效，地方黨部跟中央黨部需要有智慧的去處理這個問題，不要分成兩頭馬車，各自為政，況且鄉鎮市長、議員及村里長代表的選舉時程還未經中央核備，有正當性的問題。

謝燦輝也認為，中央黨部應盡快協商出「共主」，讓母雞可以帶小雞，才可以妥善協調地方選舉，否則現在的佈局非常凌亂；陳歐珀則有不同看法，他認為鄉鎮市長、議員及村里長代表的提名是由縣代會決議，具正當性，大家應該遵守相關決議。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財坦承，鄉鎮市長、議員及村里長代表的提名辦法確實會未經中央的中執會核備，但按照往例不會遇到阻礙，也不會更改登記時程，除非中央黨部有正當理由，否則地方黨部乾脆關門就好，黨部會盡速協調出「共主」，讓綠營的選舉佈局能更加順利。