白狼之子張瑋：我是去救人 訊後6人轉往北檢複訊

2017-09-26 15:27

〔記者 邱俊福／台北報導〕統促黨總裁張安樂兒子張瑋，今天上午11時許跟統促黨成員胡大剛等六人先後抵達北市警大安分局繼續接受偵訊，張瑋強調「我是去救人」，目前張瑋等六人偵訊後，正前往地檢署接受檢察官複訊。

張瑋上午面對媒體採訪時，停了一下腳步，他表示，當天接獲統促黨成員通知，遭20多名學生包圍，才到趕到現場處理，「我們也是為了自保」。

張瑋訊後跟統促黨成員步出大安警分局，由警方陪同搭乘計程車前往地檢署時，張瑋面對媒體則未有再發言，僅說「謝謝」。