台大校園濺血案 白狼次子張瑋等5人赴北檢說明

2017-09-26 15:09

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦台大學生遭中華統一促進黨成員毆打案，有學生指控施暴首領是統促黨總裁張安樂的次子張瑋，包括張瑋及同夥汪建成、王啟繽、林紹哲，以及涉持甩棍攻擊學生的胡大剛、自稱被打的楊紹瑞等6名統促黨成員，均已向警方報到，今天下午警詢後，除了楊紹瑞之外，其餘5人分別搭2部計程車，主動至台北地檢署複訊，此案目前為他字案。

檢警調查，統促黨成員與台大抗議學生，至少爆發三波肢體衝突，因統促黨成員的動員速度快，不排除有黑幫假借人民團體名義，在幕後策劃操控，動員幫眾介入陳抗活動，滋擾合法集會等不法。內政部長葉俊榮也震怒表示，將查明背後有無不法勢力連結。

檢警查出，案發當天下午4點多，「台獨機關槍」李柏璋疑似與統促黨成員楊紹瑞、官秀貞等人爆發口角，雙方大打出手，成為引爆衝突的導火線；之後統促黨成員胡大剛、汪建成等人，涉嫌拿甩棍攻擊學生，衍生第二波衝突；最後張瑋率王啟鑌、林紹哲等人到場「救援」，爆發第三波衝突，當時張瑋涉對學生揮拳，王啟鑌則拿球棒毆人，最後都搭張瑋的奧迪A8轎車離去。

張瑋表示，事前真的不知道台大有音樂會，只是聽說有長輩被20多名學生包圍才前去搭救，出於自衛的立場，跟現場民眾有糾紛。被問到是否有出手攻擊學生？張瑋則表示偵查不公開，不便回答。據悉，張瑋偵訊時指他的「手指骨折」，沒有攻擊能力，沒有真的揮拳要打，只是作勢出拳想把學生嚇走。