柯P大戰老人不手軟 遇討抱嚇到腿軟倒退

台北市長柯文哲26日走訪中正老人服務暨日間照顧中心，與長者一起玩遊戲、做運動，一旁的爺爺在投籃後對柯文哲比出讚。（記者黃耀徵攝）

2017-09-26 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕中正老人服務暨日間照顧中心由北市府購地自建，除了有提供失能失智長者的日間照顧場域之外，也設計出讓長者能活動的體適能中心。而台北市長柯文哲今（26）日前往日照中心與長者相見歡，一同玩了氣動球、籃球機，以及唱KTV，但柯文哲面對老人完全不放水，贏了之後還說「不要欺負老人」。

柯文哲先與鄭姓老奶奶玩氣動球，比賽由先取得3分者獲勝，一開始氣氛和樂，想不到柯文哲愈打愈起勁，不斷發動凌厲攻勢，面對白髮蒼蒼的長者完全不手軟，柯文哲贏了兩分之後就笑著對主持人表示：「我跟你說啦不要欺負老人」、「我已經抓到要點了」，第三局對老奶奶持續發動猛攻，成功拿下第3分。

接著，柯文哲與王姓爺爺合作投籃球機，挑戰共同突破機台紀錄768分，柯文哲一拿到球後相當專注，一言不發與爺爺拼命投球，可惜最後只以100多分結束比賽。主持人笑問王姓爺爺：「你覺得柯市長是神隊友還是豬隊友？」王姓爺爺則回：「市長一定贏」，看似相當享受比賽。而柯文哲也表示「好玩就好」，但把球放下後卻一直嫌「這顆氣不夠啦。」

最後，柯文哲則參觀了中心內的KTV，想不到直接遇到陳情，KTV系統被評「音響不夠好」，該中心人數也因此而變少，「你喜歡真話我跟你講真話」，希望柯文哲能「補助」或「加裝按摩椅」，還遇熱情女性民眾問：「我可以親你兩下嗎？」，柯文哲嚇到腿軟，只好以擁抱作為回應，並回「我保證一定找人把音響弄好」，結果此話一出又被討抱，柯文哲又向後倒退兩步。