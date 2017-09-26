呼應賴清德 陳亭妃：招商引資是台南當前「重中之重」

2017-09-26 14:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了呼應行政院長賴清德宣示以「三實」解決產業界的「五缺」，立法委員陳亭妃認為，招商引資是台南當前「重中之重」的課題，市長未來需要站到第一線來統籌招商事宜，市府也要設立招商委員會並由市長擔任主委，另外南科、沙崙綠能科學園區等主要產業基地也將設立單一窗口、一站式的招商辦公室，提供產業投資最便捷、高效、負責的服務。

陳亭妃表示，賴清德日前視察經濟部聽取簡報，面對產業界普遍抱怨「缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才」的五缺問題，當場宣示將以「誠實面對問題、務實擬訂策略、踏實解決問題」的政策方向，以「三實」解決「五缺」，成為「做實事的內閣」；她肯定「三實」、「做實事」的執政基調，並且以「大台南招商行動策略」作為回應。

陳亭妃指出，向台積電爭取在南科設立3奈米廠、沙崙綠能及新創園區的規畫、溪北經濟產業的振興，都為整體經濟產業佈局及升級提供絕佳的契機，這也凸顯「招商引資」工作的優先性與重要性。

陳亭妃強調，五缺中有關缺水、缺電及缺地方面的問題，應了解產業未來發展的趨勢及需求，全面檢討台南的國土規劃，提供無虞缺乏的水電供給及產業用地，有關缺工及缺人才方面的問題，政府應與在地的職校及大專院校合作，培育技術勞工及研發管理高級人才，同時提出各種優惠措施，吸引外地人才來台南就業，讓產業能安心發展茁壯。

陳亭妃說，若能順利當選市長，她將站到第一線統籌招商引資工作，並推動市府設立招商委員會、產業基地設立招商辦公室，把做好招商引資工作當作最優先政策，在前市長賴清德奠立的基礎上讓大台南經濟產業更加興旺發展，相信賴在中央執政也會給台南最多、最大的支持。