張溫鷹女兒 陳俞融參選中市議員

「張溫鷹的女兒」陳俞融參選市議員，盼母親以「你是陳俞融的媽媽」為榮。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-26 14:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「政二代」陳俞融今日著跆拳道勁裝踢木板，氣勢登場宣佈參加民進黨台中市中西區市議員黨內初選，她說，她是「政治受難者第二代」，「張溫鷹」之於她是標籤也是抹不去的印記，但她引以為榮，走上政治路會全心全意不分黨派服務，盼未來媽媽也以「你是陳俞融的媽媽」為榮。

28歲的陳俞融今日穿著一身跆拳道勁裝，在她的出生地中西區宣布參選，以「運動、希望、笑容」的口號，盼「繁榮中區、點亮西區」。

雖是「政二代」，但因張溫鷹目前未任公職，陳俞融不但能參選，也具35歲以下初次參選人初選民調得加權20％的資格。

曾任小英總統英文祕書的陳俞融說，民主政治選賢與能，並非是選背景、選年紀，大家均應有公平競爭的權利，但年輕人參政就是希望讓民眾看見不一樣的候選人，她會展現決心與毅力、執行力、魄力，為中西區服務，無論有無加權資格，她均會全力以赴。

陳俞融詮釋她的「政二代」身分為「政治受難者的第二代」，因為她的母親張溫鷹，因美麗島事件被捕入獄，在台灣解嚴前坐了兩年的政治牢，「政二代」之於她而言是從一出生就有的「標籤」，也是難以撕去的印記，但她以身為張溫應的女兒感到非常光榮，她可以成為不一樣的政二代。

陳俞融說，出生時母親就是省議員，等於還在母親肚子裡時就開始學如何質詢，從小看著母親5點起床到直到凌晨1點才能回家，記得7歲時每天晚上打電話給媽媽希望媽媽回家陪她，卻從未如願，16歲時她跟母親說要做台中市議員，「這樣就可以質詢媽媽」，雖是天真，但她的政治啟蒙來自母親，未來也盼像母親一樣全心投入為民服務，盼「張溫鷹女兒」的名號，令大家耳目一新。

陳俞融說，這次決定參選知道母親很心疼，但她希望媽媽明白「這是我的決定、我的人生」，她答應母親，現在大家喊「妳是張溫鷹的女兒」，未來大家看到張溫鷹時會說「妳是陳俞融的媽媽」。

張溫鷹今日也陪著陳俞融，她說，女兒的決定她不是推手，但既然已決定要參選，她就全力支持。

目前民進黨台中市中西區市議員初選參選爆炸，陳俞融說，中西區人才很多，大家有意願出來對選民而言就是福氣，讓大家選賢與能，選民可以判斷選出與舉地方最有連結、 誰最適合、言之有物的人選。