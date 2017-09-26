「中國新歌聲」目的為統戰？ 他批北市、陸委會要負責

2017-09-26 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學日前出借田徑場給「中國新歌聲」，卻演變成衝突事件。立委徐永明則批評陸委會，「引統戰入室不要裝事不關己」。

徐永明表示，當大家都在關注中華統一促進黨的暴力行徑時，別忘記「中國新歌聲」事件的核心角色：上海市台辦主任李文輝，他當天也在台下高調「督軍」統戰，至今還在台灣繼續行程。

徐永明說，李文輝在給「台灣同胞」的新年文告中，就曾表示「中國新歌聲」是「上海對台工作」項目之一，然而北市府配合協辦這項活動，本身就有問題，而核准「統戰活動」來台的陸委會、移民署，也責無旁貸，「不只讓節目製作、演藝人員來台，還放行上海台辦的一票官員隨行監軍，不久前李明哲才在中國被認罪，現在政府卻放任中共官員在台趴趴走，此舉根本是引狼入室」！

徐永明質疑，活動主辦單位之一的「上海市海峽兩岸交流促進會」，宗旨就是「促進兩岸統一」，李文輝身兼該會「名譽會長」，李當天在台下監軍，中媒還製作假新聞讚揚活動順利，但事實上卻是台灣學生發起抗議，阻撓統戰活動進行，讓中共官員臉上無光。

徐永明批評，中共官員都表明是統戰活動，我國陸委會、移民署竟審核通過，台北市府還進一步「協辦」，讓人質疑是否角色混淆？並呼籲陸委會該提出檢討，向立法院以及全國人民交代清楚。