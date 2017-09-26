林昶佐批什麼都怪一例一休 賴揆：聽取意見再調整

2017-09-26 12:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德今首赴立法院接受質詢，時代力量立委林昶佐及民進黨立委何欣純接連質詢一例一休議題；林昶佐質疑企業界趁亂把所有問題都怪罪給一例一休，且捷運萬大線工期延宕也如此；賴清德回應，他來自基層，有聽到不少聲音，他會聽取立委意見後才調整，盼達成對勞資雙方既彈性又安全的目標。

林昶佐質詢指出，有很多事根本非一例一休問題，卻被亂誣賴，在一例一休修法後，過去一年來許多企業趁風向漲價，有企業家誤會一例一休是全國週六、日都不能上班，顯現社會各界對一例一休並不全然理解，卻有許多企業趁亂把所有問題都怪給一例一休。

林昶佐也指出，萬大線一延再延竟也歸咎給一例一休，令人質疑許多要延宕的公共工程可能也是看風向，把延遲的理由怪給一例一休，前院長林全及勞動部都曾說過若排班適當工期不會延宕，盼賴院長全盤了解實情，否則修法變來變去不但沒解決問題，還折騰一般民眾。

本會期有提出一例一休修法版本的何欣純，也在質詢時提問賴清德對於一例一休的修法態度。

賴清德回應，對於一例一休修法如何調整的議題，他會在接受各位立委的意見後再做調整。賴強調，他來自基層，在台南市長任內聽到不少聲音，有人認為一例一休不錯，也有人認為造成企業經營困難，因此修法會朝保障勞工安全及權益，也給企業彈性。

賴清德接著說，在修法方向上，希望能達成OECD「既彈性又安全」的目標，他有責任聽取國會議員的意見，施政上也會聽各界意見，並盡速擬定策略後送立法院審議，盼能解決問題。