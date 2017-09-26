台大濺血事件警挨批動作慢 柯點名教育部協調建立機制

「中國新歌聲」活動借用台大場地卻發生濺血事件，北市警局遭外界抨擊「反應太慢」。台北市長柯文哲今表示，未來會再跟教育部協調是否建立機制，有接獲活動鬧場情資時，可讓警察進入校園。（記者沈佩瑤攝）

2017-09-26 12:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「中國新歌聲」活動借用台大場地，卻發生濺血事件，北市警局遭外界抨擊「反應太慢」。台北市長柯文哲今表示，尊重校園自主自治，一般警察不會進入校園，但如果事先情資很明顯會鬧場的，未來會再跟教育部協調，是不是建立機制，讓警察不只是能在圍牆外面等，不然類似事件恐怕還會再發生。一旁的警察局長陳嘉昌也立即出聲補充，強調針對警察在當天的處理，受理民眾報案部分，跟市長談的活動是兩件事情，希望單純化。

柯文哲上午到中正區出席行動市政會議後接受媒體聯訪，對於台大濺血事件，柯文哲說，尊重校園自主，一般時候警察不會進入校園，但遇到這種大型活動且有群眾抗爭，要再跟教育部討論一下，是不是雙方要有機制，不要讓警察全部在圍牆外面等。

媒體提問，現在連年輕人都認為柯有點偏紅，柯對此沒有正面回應，僅說「不要懷疑自己人」，旋即表示，比方說海報看到寫成台北市台灣大學，文化局還是有處理，該做的還是會做。

柯表示，事件發生當天警察來太慢，主要是因為接到報案，還要聯絡台大駐衛警，「聯絡來聯絡去，真的慢掉了」，而且還得先搞清楚是校園內還是校園外，1個鐘頭內五十幾通電話，量太多反而搞跨系統，所以他覺得將來校園內要辦大型活動，應該要事先建立一套聯絡系統，不然還會再發生類似事件。