發展郵輪產業 林右昌：爭取郵輪維修在台灣

2017-09-26 12:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市是北台灣首屈一指的郵輪母港，基隆市政府、基隆港務分公司策劃「基隆市港再生標竿計畫」、「微笑港灣計畫」，深耕郵輪產業，基隆市長林右昌今天說，透過相關機制的鬆綁，未來讓台灣人可以更方便地上船就業工作，更希望將郵輪維修產業留在台灣。

基隆港郵輪旅客逐年成長破記錄，今年預計上看86萬人次，市府與港公司規劃「基隆市港再生標竿計畫」、「微笑港灣計畫」，配合軍港遷移、東岸貨櫃場西遷，東岸將打造郵輪旅運大樓與水岸觀光園區；列為歷史建築的西2、3碼頭倉庫，也會重新拉皮改為旅客中心。

「展覽在南港，會議在基隆。」林右昌說，未來西4、5、6碼頭將興建會展中心與旅運智慧大樓、基隆發展會展中心，透過基隆輕軌與南港展覽館串連，展覽產業會與郵輪相輔相成，觀光加上商務是新趨勢，增加吸引力及城市競爭力。

林右昌也提到，政府在南港設置的國家生技研究園區，也可藉此連結基隆的海洋生技產業，把新的能量帶到基隆，10月底登場的基隆城市產業博覽會，也會和國立海洋大學合作，分別以海洋科技、海洋生技、海洋生態、海洋休閒等主題，展出研究成果。

港務公司預計本月底完成浚深工程，從9米浚深到11米，一併整理西2、3碼頭倉庫的空調、電路、照明等設施，點交給市府策展。另外，西3碼頭後現已設置汽車停車場，約可提供100多個停車位。