紅十字會帳戶疑遭惡搞 王清峰被控詐欺不起訴

2017-09-26 12:15

〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕台中市詹姓男大生被詐騙集團騙走899元，檢警追查金流，發現詹男匯入帳戶竟是紅十字會帳戶，但899元並未被提領，研判可能有不肖人士故意提供紅十字會帳戶「惡搞」，由於詹男提告，警方仍依詐欺罪將前法務部長、現任紅十字會總會長王清峰函送法辦；台北地檢署調查後認定罪嫌不足，將王清峰不起訴。

檢警調查，今年4月，詹男接獲詐騙集團來電，聲稱他上網購買電影票時，因工作人員操作不慎，導致多買12張，詹男第一時間沒發現這是詐騙集團老梗，嚇得追問如何解除，對方告訴他必須去ATM依指示操作，詹男跑到超商ATM匯出899元，事後詢問戲院，才發現根本沒這回事，氣得報警。

檢警發現，詹男的899元竟是匯入紅十字會帳戶，通知紅十字會到案說明；紅十字會陳姓出納向檢警表示，此帳戶10多年來都用來接受捐款，紅十字會不可能是詐欺幫助犯。

檢警認為，一般詐欺犯罪大多會將被害人騙得一毛不剩，但此案詹男只被騙899元，不合常理，懷疑可能是有人故意「惡搞」紅十字會，想害紅十字會的帳戶被列為「警示帳戶」，無法使用，但因詹男提告，警方仍將紅十字會會長王清峰函送法辦。

檢察官調查後，認為紅十字會及王清峰並無詐欺犯意，罪嫌不足，將王清峰不起訴，並續追查幕後「惡搞」的詐騙集團。