被抹紅成共產黨同路人？ 柯文哲：這要看民眾的智慧

柯文哲認為，有心人士刻意抹紅別人達到政治目的，他坦言這也沒辦法，要看民眾的智慧。（記者沈佩瑤攝）

2017-09-26 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前在台大舉辦的「中國新歌聲」，從原本的草皮爭議，演變成濺血事件，有矛頭指向柯文哲，認為想討好中國，指責柯成共產黨同路人，柯文哲認為，有心人士刻意抹紅別人達到政治目的，他坦言這也沒辦法，要看民眾的智慧。

綜合媒體報導，「中國新歌聲」台大場濺血事件越演越烈，部分人士批評柯文哲在處理台大事件時，政治態度就是兩面討好，想要扮演藍綠之外，有深綠底子，又得到中國接納的政治領袖；對於這些批評，柯文哲今表示，照SOP來看，無論市警察局或文化局都沒有問題。

柯文哲指出，像主辦單位一開始寫台北市台灣大學，文化局有發現，立刻要求更正，之後印出來的海報或門票就只有寫台大，有盡到把關責任，但原始版本被人放上網路，引發爭議；柯文哲說，這無法控制，若被拿來做文章，抹紅別人達到政治目的，柯文哲無奈表示，這也沒辦法，這要看民眾的智慧。

媒體追問柯文哲，是否感覺有心人士刻意抹紅他，柯反問：「How do you think？（你覺得呢）」並回應很多事情適可而止，不應當放任藍綠的意識形態，干擾或阻礙國家進步，「連柯文哲都要搞成共產黨同路人，這太過分了。」