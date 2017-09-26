施政聚焦6措施5目標 賴揆報告新增「同性婚姻」

2017-09-26 10:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德今日到立法院，進行上任後首次的施政方針報告。賴揆施政方針報告揭櫫「務實穩健，展現執行力」、「振興經濟，六項具體措施」、「建設國家，5大施政目標」、「攜手向前，壯大台灣」4大方向，其中也提出「6措施、5目標」，並於口頭報告新增「同性婚姻」內容。

賴清德於立法院進行首度施政方針報告，在口頭報告中，賴揆表示，交接後首度回立法院拜訪，會與立法院攜手合作，為台灣繁榮及成長努力，並指出「務實穩健，展現執行力」、「振興經濟，6項具體措施」、「建設國家，5大施政目標」、「攜手向前，壯大台灣」4大施政方向。

賴清德於「振興經濟，6項具體措施」提出6項具體措施，包含「政府帶頭加薪」、「優化賦稅助度」、「號召投資台灣」、「推動法規鬆綁」、「加速推動前瞻基礎建設計畫」及「持續推動『5加2』產業創新計畫」。

而在「建設國家，5大施政目標」部分，賴清德表示，將積極推動「文化台灣」、「綠能矽島」、「智慧國家」、「公義社會」、「幸福家園」等5大目標。

特別值得注意的是，日前賴清德公布的原版行政院院長施政方針報告中，於「公義社會」並未提及「同性婚姻」部分，但在口頭報告版本中，卻提及「同性婚姻」，指出行政院將依大法官釋憲，凝聚最大共識，審慎研提合理可行方案，具體落實婚姻平權。