你是陸一特大叔嗎？榮譽證及紀念章申請10/1日截止。圖為陸一特們將穿著專屬服裝，向國防部表達不滿。軍方後來以核發陸一特榮譽證及紀念章的方式，希望消弭陸一特退伍人員的不滿。（資料照）

2017-09-26 10:42

〔記者羅添斌／台北報導〕陸一特退伍人員申請榮譽證及紀念章，自民國100年10月1日起申請作業至今，已有12萬餘位陸一特退伍人員申請，依國防部命令，申辦期限至今年10月1日止，國防部今天提醒，尚未申請的陸一特退伍人員，要把握最後時間申請。

陸一特是「陸軍第一特種兵」簡稱，指的是在民國56年至75年間，軍方將裝甲、砲兵、兵工、通信、工兵等五個兵科列為第一特種兵，當時的兵役法規定陸軍役期仍為2年，但軍方以行政命令於其退伍同時另發為期1年的臨時召集令，實際役期為3年。估計在這20年間，有多達56萬人為陸一特。

陸一特役期較一般義務役士兵多了1年，在軍中形成「早入伍，晚退伍」的不當現象，也因此在全台各部隊中長期引發不滿，近年也有民代發起補償陸一特的社會運動，軍方則以核發陸一特榮譽證及紀念章的方式，希望消弭陸一特退伍人員的不滿。

國防部昨天表示，國防部在民國100年10月1日頒布「陸軍第一特種兵榮譽證及紀念章核發作業規定」中，明訂自生效日起5年內，由申請人或委託人檢附相關資料逕向各縣（市）後備指揮部（或金門縣、連江縣後備服務中心）申請；國防部考量可能因天災或其他不應歸責於申請人事由，導致無法於法定期間內提出者，可再延長1年辦理申請作業，依國防部命令，申辦期限至今年10月1日止。

國防部後備指揮部指出，申請人資料經審核資料無誤後，將函覆各縣（市）後備指揮部（或金門縣、連江縣後備服務中心）辦理核發作業。