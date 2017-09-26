不買美製AGM-88B飛彈？ 軍方向美方說不的原因曝光

軍方已決定不向美採購AGM-88B飛彈，軍方高層官員證實，政府在決定國防自主政策後，原則上只要自己能做，國軍就不會再向外採購。（圖擷取自中科院）

2017-09-26 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中科院自行研發的天劍二A反輻射飛彈性能接近成熟，有消息指出，軍方放棄採購美製的AGM-88B反輻射飛彈（HARM），原因在於美國同意售台的AGM-88反輻射飛彈並非最新的E型，而是庫存20餘年的B型中古彈，買了還需要翻新，且飛彈零件很快就面臨消失性商源的危機，成為軍方放棄採購的主因之一。

根據《風傳媒》報導，軍方內部評估，美國同意售台的AGM-88反輻射飛彈並非最新的E型，而是早在1993年就停產的B型，飛彈零件面臨消失性商源的危機，屆時若採購，不僅每一枚動輒上億元，購買後還要翻修，而中科院研發的天劍二A性能已和AGM-88相近，與其向美方採購庫存超過20年的AGM-88B型反輻射飛彈，還不如等天劍二A研製完畢後直接採用。

另外，過去空軍一直希望獲得美製AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW）配備於F-16戰機，不過美方售台的C型是屬單一通用彈頭，而中科院研製的同性質武器「萬劍彈」，不僅可攜帶子母彈，射程更可達200公里，性能超越AGM-154C，目前也已配掛在IDF經國號戰機服役，若在國防自主政策的前提下，軍方也沒必要向美方購買同性質武器。

而經過估算，軍方若避免採購同類型的AGM-88B高速反輻射飛彈以及AGM-154C兩型美製飛彈，將可省下超過百億台幣的國防預算，而目前軍方已決定不向美採購AGM-88B飛彈，AGM-154C則還未確定是否採購。軍方高層官員證實，政府在決定國防自主政策後，原則上只要自己能做，國軍就不會再向外採購，未來武器採購都會依循此原則執行。