台大校園濺血後 鄉民查出承辦公司 真相令人嚇傻了！

透過google地圖搜尋，赫然發現該公司的住址竟為一間藥局。（圖擷取自google）

2017-09-26 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前在台大舉辦的「中國新聲音」從原本的草皮爭議，演變成濺血事件，還傳出國立台灣大學竟被降格成台北市台灣大學。現在有鄉民挖出承辦該活動的公司疑為空殼公司！

一名鄉民在PTT在發文爆料指出，用經濟部工商登記查承辦中國新聲音的幕婕塔企業股份有限公司，會發現是一間沒有實際營業地址的空殼公司，登記的地址臺北市中山區錦州街207號（1樓），是一間藥局，「你不要告訴我說藥局裡面坐得滿滿的都是這間公司的職員吧？」

鄉民表示，再依照新聞裡面的資訊，比對他的大股東負責人，發現他扯到李準基的演唱會詐騙，鄉民質疑，雖然知道很多公司營業和登記地址不一樣，「但隨隨便便就可以借到台大場地的公司，沒有特定的背景或是特定的人介入，一個沒有過去實績的公司，負責人有問題的公司，隨隨便便都可以借得到台灣大學的場地？到底誰是這間公司背後的真正的藏鏡人呢」？

根據台灣政府資料開放平臺顯示，幕婕塔公司的資本總額為2000萬，實收資本額為1000萬，核准設立日期在2004年4月21日。

日前在台大舉辦的「中國新聲音」從原本的草皮爭議，演變成濺血事件（記者廖振輝攝）