賴揆報告施政方針 藍委抗議「議事不公」...

立法院院會，行政院長賴清德第一次進行施政報告。（記者王藝菘攝）

2017-09-26 09:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新任行政院長賴清德今日赴立法院進行第一次的施政方針報告，在立法院長蘇嘉全宣布上台後，賴清德甫上質詢台才三秒，就被高呼「議長不中立、開會沒意義」口號的國民黨立委們「請」下台，讓院會停滯，但賴揆心情似乎不受影響，神情相當淡然。而國民黨立委們在抗議12分鐘後，即回到座位上。

賴清德上任後首次施政方針報告，相當受到各界矚目，所有的行政官員、立委們也特地提早到立法院議場準備開會。但在蘇嘉全於9時整宣布院會開始、行政院長報告後，賴揆緩緩自休息區步上質詢台，才剛要開口報告，便被大批舉牌、呼口號的國民黨立委「請」下台。

國民黨黨團立委們手持「違法議長、強烈抗議」、「議長不中立、開會沒意義」等口號。蘇嘉全向抗議的國民黨立委們喊話，表示上週朝野協商結論要讓賴揆上台報告，盼國民黨團以國家人民為重；在國民黨立委向蘇嘉全遞上釋憲申請案文書後，抗議僅維持12分鐘即告終。

立法院院會，行政院長賴清德第一次進行施政報告，國民黨團立委舉牌抗議，並阻擋賴清德上台報告。（記者王藝菘攝）