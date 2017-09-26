緋聞被刻意曝光？媒體爆林崑海去電陳菊興師問罪

媒體爆料，三立電視董事長林崑海（左）不滿緋聞遭散播，曾打電話質問高雄市長陳菊。（資料照）

2017-09-26 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕三立董事長「海董」林崑海先前遭週刊揭露，與有「海派甜心」之稱的民進黨高雄市議員顏曉菁同遊台南。現在又有媒體爆料，林崑海懷疑消息是高雄市府刻意外流，直接打電話質問高雄市長陳菊。

根據《風傳媒》報導，林崑海其實和陳菊頗有交情，過去幾年在林的慶生宴上，陳菊都是座上賓，陳菊先前更因在颱風期間參加林的慶生宴並在台上高歌，招惹不少受批評。

但在下屆高雄市長人選上，目前聲勢看好的民進黨立委陳其邁是林崑海力挺人選，但陳菊則屬意另一名立委劉世芳，讓兩人關係出現微妙變化。

報導中指出，林崑海未結婚登記，他與顏曉菁的關係在當地也已不是新聞，但經由台北媒體大篇幅報導後，仍覺得有失面子，林後來得知，消息疑似是菊市府內一名綠營新系背景的黃姓顧問流出，讓林氣得找陳菊質問。

報導中提到，陳菊接到林崑海的質問電話也頗為不悅，強調此事與市府無關。林崑海後來進一步追查，發現透露消息的是一位縣區背景的正國會系統議員，才讓林將矛頭指向該名議員。