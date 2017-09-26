不只台大？傳這些大學 「國立」也曾被消失 ...

台大學生日前抗議，拒絕被矮化。（記者周彥妤攝）

2017-09-26 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學出借田徑場給「中國新歌聲」活動，引發一連串爭議及流血事件，除了先前搭建舞台損壞場地，造成學生無法上體育課，也爆出演唱會活動海報，將台大校名矮化寫成「台北市台灣大學」，藉此矮化、統戰我方。現又傳出，其實不只台大的「國立」被消失，去年「中國新歌聲」海報宣傳圖檔，國立暨南國際大學的「國立」就被改成「南投」，其他私校則加註地名，如台北世新大學、新北真理大學。

《蘋果日報》報導，「中國新歌聲」前年起就在台灣校園巡迴演出，前年的活動海報中，交通、陽明、台北科技大學等國立大學，都未見「國立」字樣，也未加地名。去年海報宣傳圖檔，國立暨南國際大學的「國立」改成「南投」，其他私校名稱則加上地名，如台北世新大學、新北真理大學。

報導提到，暨南大學主秘孫同文回應，約一年多前舉辦該活動，交由學生會全權處理，校方尊重，不便表示意見。

台北科技大學則表示，前年對方提供的海報名稱是「中國好聲音 台灣校園行」，地點是「台北科技大學」，沒有「國立」，但當天場面一團和氣。校方強調，不會因接待中國團就自行改變簡介、拿掉「國立」。

上週舉辦系列活動的世新和文化大學，其中文大指出，「中國新歌聲」上週五到文大舉辦見面宣傳會，宣傳將在台大舉辦的活動，過程並沒涉政治或矮化問題。世新大學通識中心主任李功勤也說，「中國新歌聲」去年及前年都曾在世新舉辦演唱會，並沒發生類似這次的台大事件，就是很單純的演唱會。