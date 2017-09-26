「尺度無下限的縣長」 陳明文妻再轟張花冠

立委陳明文（右）與妻子廖素惠（左）。（取自廖素惠臉書）

2017-09-26 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠被立委陳明文「攬牢牢」事件一發不可收拾，兩人不斷隔空交火，陳明文妻廖素惠日前在臉書PO出兩篇文章砲轟張花冠後，全都删文，今天凌晨她又在臉書發出長文，痛批張花冠「尺度無下限」的縣長，小花主政的嘉義縣是最後一名。

張花冠昨天強調「不可能自殺」，形同發表「不自殺聲明」；陳明文則開記者會提出「三項道歉、三個做法」，不過張花冠反批陳明文「首創栽贓式道歉」，「See you in the court.（法院見）。」

陳明文妻子廖素惠今天凌晨PO文，以「真理--合理之辯 非關兩個女人的戰爭」為題，先談到張花冠日前上談話節目，計劃性的操作模式，抹黑陳明文關說，這些以後留給司法檢驗。

廖素惠文中提到，「我突然感覺是時空錯置嗎」？當年某周刊報導二人的誹聞。她挺身而出，不是做丈夫安慰哭泣的太太，再讓太太強歡笑去為先生辯護，是她挺身而出捍衛張花冠的清白，義正辭嚴的告周刋。告赢了，為了整個事件，她跑了18個鄕鎮，為張花冠向傳統觀念的婦女解釋，整整花了2年，如今張花冠居然以女性主義，來嘲笑她是自卑。

廖素惠還說，以前覺得張花冠霸氣、傲慢，她認為當縣長是做大事的人，對張有期待，所以包容，一再的容忍，尤其更是為了嘉義縣和民進黨的未來。最近張即將卸任，恐慌到失去自己的靈魂，傲慢到只看得起對她有助力的人，其他的人都不屑一顧，用慣有的of course看人。廖素惠強調「這是二十幾年來，我觀察的心得。」

廖還舉媒體做的幸福城市調查，「最後一名是哪個縣市？就是小花主政的嘉義縣！」或許可以解讀是嘉義縣的體質不好，所以輸其他縣市，只是當主事者只汲汲於自己的利益時，人民的利益就自然擺在最後，從最近幾次客觀指標的調查，都呈現類似的情況。身為嘉義縣民，遇到「尺度無下限」的縣長，要如何幸福得起來？