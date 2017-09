「尺度無下限的縣長」 陳明文妻再轟張花冠

立委陳明文(右)與妻子廖素惠(左)。(取自廖素惠臉書)

2017-09-26 06:39

〔即時新聞/綜合報導〕嘉義縣長張花冠被立委陳明文「攬牢牢」事件一發不可收拾,兩人不斷隔空交火,陳明文妻廖素惠日前在臉書PO出兩篇文章砲轟張花冠後,全都删文,今天凌晨她又在臉書發出長文,痛批張花冠「尺度無下限」的縣長,小花主政的嘉義縣是最後一名。

張花冠昨天強調「不可能自殺」,形同發表「不自殺聲明」;陳明文則開記者會提出「三項道歉、三個做法」,不過張花冠反批陳明文「首創栽贓式道歉」,「See you in the court.(法院見)。」

陳明文妻子廖素惠今天凌晨PO文,以「真理--合理之辯 非關兩個女人的戰爭」為題,先談到張花冠日前上談話節目,計劃性的操作模式,抹黑陳明文關說,這些以後留給司法檢驗。

廖素惠文中提到,「我突然感覺是時空錯置嗎」?當年某周刊報導二人的誹聞。她挺身而出,不是做丈夫安慰哭泣的太太,再讓太太強歡笑去為先生辯護,是她挺身而出捍衛張花冠的清白,義正辭嚴的告周刋。告赢了,為了整個事件,她跑了18個鄕鎮,為張花冠向傳統觀念的婦女解釋,整整花了2年,如今張花冠居然以女性主義,來嘲笑她是自卑。

廖素惠還說,以前覺得張花冠霸氣、傲慢,她認為當縣長是做大事的人,對張有期待,所以包容,一再的容忍,尤其更是為了嘉義縣和民進黨的未來。最近張即將卸任,恐慌到失去自己的靈魂,傲慢到只看得起對她有助力的人,其他的人都不屑一顧,用慣有的of course看人。廖素惠強調「這是二十幾年來,我觀察的心得。」

廖還舉媒體做的幸福城市調查,「最後一名是哪個縣市?就是小花主政的嘉義縣!」或許可以解讀是嘉義縣的體質不好,所以輸其他縣市,只是當主事者只汲汲於自己的利益時,人民的利益就自然擺在最後,從最近幾次客觀指標的調查,都呈現類似的情況。身為嘉義縣民,遇到「尺度無下限」的縣長,要如何幸福得起來?