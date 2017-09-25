賴市長變賴院長 南市議員盼這2部會南遷

2017-09-25 20:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員賴惠員今天針對台南大型閒置空間對市府秘書處進行質詢，要求盤點大型低度使用的閒置空間，重新活化使用，為未來部會如果南遷事先做好準備。

賴惠員表示，賴清德院長在以前擔任立委以及後續擔任市長時，均多次提及部會南遷的重要性，除了可以盡早解除中央財政每年為支應部會房租編列龐大預算的財政壓力，也可以促進台灣南北區域平衡發展。

賴惠員說，除了賴院長先前所提的文化部南遷台南以外，綜觀台南的地理位置與產業特色，農委會南遷對於素有台灣糧倉之稱的雲嘉南平原更是重要。

她說，台南的溪北是糧倉之腹，位在中間的位置，且擁有豐富的產物資源，如東山的台灣原生咖啡、白河蓮子、後壁新營稻米、柳營酪農、鹽水番茄等等還有台灣國際蘭展所在，更顯農委會南遷台南溪北地區不僅是首選更是無二的選擇。

賴惠員提出「賴市長變賴院長，台南有希望」的口號，要求除秘書處以外擁有閒置空間的各局處應該盡速盤點並建議由單一局處統一管理，為部會南遷做最好的準備，避免發生「部會南遷無處可找」的窘境。

市府秘書處長吳堂成表示，各局處都有各自的廳舍，若有空間需求，市府會跨局處來討論。目前秘書處主要是負責職務宿舍，有的已不堪使用，該處預計以兩週時間來盤點現有廳舍空間使用狀況。