學生質疑鬥毆事件延遲處理 台大主秘還原事發過程

2017-09-25 21:43

〔記者陳宜加／台北報導〕台大爆發學生濺血事件，台大學生代表大會社科院代表徐連毅質疑，針對校園安全，校方應確保場地租借合乎程序，未來若有類似大型活動影響學生或校隊，事先應與學生溝通；再者，校園維安出現漏洞，校方當天上午以校園自治為由拒絕警方入校，卻發生學生遭暴力毆打事件，顯見駐警隊無法維持現場秩序或保護學生安全，也應檢討。

當天抗議行動發起人許軒瑋表示，昨天下午二時許，統獨雙方到達現場，曾向校安中心、駐警隊溝通，當時回應駐警隊長在現場，若情況有危及會處理。但衝突發生時卻不見駐警隊出現，直到十多分鐘才現身安撫愛國同心會成員；而針對校外鬥毆事件，校方與警方維安分配有問題，導致延遲處理鬥毆事件的速度。

台大主秘林達德表示，駐警隊幾乎盡全力維持現場秩序，但昨天現場實在是太亂了，沒有預期有這麼多非校內人士入校，昨天比較大的重點在於學生陳抗，駐警隊的最大任務在於保護學生，警力配置、師長都儘量保護學生，但場地太大，零散口角衝突真的難免。

他說，負責校園秩序由駐警隊負責，校安中心另設有緊急事件處理小組，若有任何狀況隨時、及時回報，雙方都可以直接處理，但零星事件確實難獲知。

至於活動散場後在台大體育館後方人行道上的衝突，林達德還原事發過程，表示報案人無法明確描述該地點校內或校外，通報時始終無法確認，後來大安分局警方下午五點三分、四分兩度致電駐警隊長，但隊長因維持秩序而未接到，直至五點二十一分才回電。

他指出，校內通報五點四十一分接到學生報案，表示新體前辛亥路上有學生被打，同仁到現場時警方已經在場，校內反應不是太慢，主要原因無法確認責任劃分，已協調爾後類似情況如何處理希望檢討改善。

但學代會議長王羿方痛批，校內外劃分責任區，卻因駐警隊長漏接電話，導致學生被打成豬頭，前台大校長傅斯年曾拒絕警方入校，說「若有學生流血，我要跟你拼命！」但如今校方拒絕警察進校，反而讓學生流血。

林達德坦言，責任區劃分確實有模糊地帶，校方確實不樂意見到這種事情，當天也發聲明譴責暴力行為，給予最好照顧與治療，後續會持續關心，遺憾有學生在校外被暴力分子毆打，不能夠忍受並強力譴責。

他指出，未來一旦發生事情，若由校內駐警隊、校外警方同時趕抵現場，以「誰先到、誰處理」為原則，可能是較妥適的做法。另外，學生代表質疑「誰要負起什麼責任？」林達德則表示，目前仍在處理善後，後續將檢討整起事件，將成立調查小組調查，預計一週之內完成，並同意帶回學生會加入調查小組要求。