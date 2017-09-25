質疑場地租借失當 台大學生會批：校方要負最大責任

2017-09-25 17:35

〔記者陳宜加／台北報導〕「中國新歌聲─上海台北音樂節」在台大舉辦，遭學生抗議校方租借場地程序失當，侵害學生受教權，活動當天更演變成濺血衝突，事件愈演愈烈。台大學生會今天出面，指控校方遲遲不願回應質疑，要求校方給予學生完整交代。

台大學生會長林彥廷表示，上週四校方表示理解學生訴求，因租借田徑場造成場地損壞，學生上課權益遭侵害，邀集廠商與台北市文化局說明，廠商對外表示與學生簽訂有協議書，但事實上完全沒有，質疑場地安排、租借程序不合法。

他指出，檢視相關申請書核章，分別有台大體育室主任、台大共同教育中心主任等，8月8日提出申請、8月9日核章，但校方聲稱僅為初步流程，9月15日才正式確認活動申請，文化局卻表示8月9日即已確定場地，雙方說法有出入。

林彥廷質疑，學生希望了解租借場地過程中，行政程序、流程經過什麼討論？要求校方儘速給予學生完整交代。學生會上週五召開記者會，體育室主任僅針對租借程序有行政疏失表示抱歉、願意承擔，卻未清楚說明過程中有哪些疏失，導致田徑場出租一星期，學生無法上體育課、校隊無法練習，令人匪夷所思。

針對外界質疑當天衝突有預謀，林彥廷轉述抗議學生發言，表示均由個人身分發動抗議，與任何團體或組織無關；他也強調，學生會與抗議學生沒有任何聯繫，但學生會上週五正式提出抗議，至週六校方仍毫無回應，才會引爆學生怒火。

「事件演變成今天這個地步，台大校方要負相當大責任！」台大學生會福利部長何慰慈表示，上週二就提出質疑、上週三發出第一篇聲明、週五召開記者會，校方卻未說明原委、僅跳針式道歉，讓學生無法接受。學生僅單純想知道場地租借流程經過，校方卻遲遲不願說明，導致看不下去的學生自發性發起抗議行動。

林彥廷也說，北市文化局要求台大檢討改進，原因在於未先與學生完整溝通，對此感到欣慰，亡羊補牢為時未晚，學生希望校方完整交代，有好的結果。

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