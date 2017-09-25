審計報告提政策示警 林佳龍：資訊不足、打擊士氣

審計報告對市府多項政策提出示警或建議改善，市府說法卻與報告大相逕庭。（記者黃鐘山攝）

2017-09-25 17:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市審計處於「總決算審核報告」中提出市府改善事項，其中不乏績效卓著獲中央肯定。市長林佳龍今天說，審計與行政單位有時候出發角度不同，且可能資訊不足還有「時差」，倒果為因而拉低士氣；審計處表示，提出中肯審計意見。

審計部台中市審計處公布去年「台中市總決算審核報告」，對市府多項政策提出示警或建議改善事項。林佳龍今天在市議會回應市議員李天生、賴義鍠、何文海等人質詢時指出，審計單位是一面鏡子，市府抱持尊敬的態度參考，以期精進施政表現。

他又說，其實考核方法有很多，審計有時候難免與行政單位的出發角度不同，且可能資訊不足還有「時差」，倒果為因將降低執行單位的士氣，很多市府被審計單位要求改善的項目，表現都是獲中央肯定，績效卓著。

林佳龍舉例說明，台中市打擊毒品，持續獲中央警政署肯定、保持六都第一名亮眼成績，但審計處立場認為查得愈多、發現愈多，代表市府團隊成績愈差；取締酒駕方面，抓愈多也不代表台中酒駕愈多。另外，路平工程、消防等也都獲內政部評核肯定，但卻都被審計處建議改善。

林佳龍強調，公務人員勇於任事應給予鼓勵，市府對於審計單位提出的建議都會參考，做好市政，持續精進，讓整體施政表現從80分往90分前進。審計處表示， 審計機關依法行使審計職權，提出中肯審計意見，增加政府治理價值。