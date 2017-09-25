統促成員施暴、警珊珊來遲 學代聲明：台大周邊有3警局

2017-09-25 17:08

〔記者林曉雲／台北報導〕台大學生昨天被中華統一促進黨成員施暴成傷，學生們質疑當場報案，警方卻「珊珊來遲」，台大各學院學代發起連署提出3點質疑，並要求警方公布報案錄音，以還原事實，且在相關證據充分的情況之下，盡速逮捕暴行者。

聲明發起學代是社科院徐連毅和理學院許軒瑋，他們表示，昨天發生在台大校園內、校園周邊的事件絕非偶然，校方的蠻橫作為和不尊重學生的舉動是實然常態；暴力對待和平示威者、以致使人感到恐懼而不敢言的舉動，也已是近幾年公民社會的重大威脅；警方執法的鬆緊界線之模糊，讓我們感到疑惑，也感到無所適從。

超過200位學生昨天抗議台大不當出借田徑場給中國選秀節目，有3名台大學生被毆打成傷、送醫就診，學代們強烈譴責暴力，並聯合提出三點質疑及呼籲：

《三點質疑及呼籲》

第一，校方有無做出完整維安規劃？並有無對校安問題做出反省？學代表示，校方已收到相關訊息，卻未有機制即時部屬維安規劃。根據在場同學描述，駐警隊僅短暫出現一下視察情況，隨即消失無蹤。本應負責維持校園秩序，乃至排解爭端、保護學生，但昨日全無展現，校方放任暴力分子出入校園、毆打學生，身為場地出借方及大學校方，顯然有失職責。

第二，要求警方應該公布報案錄音，以還原事實，且在相關證據充分的情況之下，應盡速逮捕暴行者。暴力事件發生地是辛亥路與新生南路路口人行道，應屬台北市警方管轄。然而，從第一起暴力事件發生開始，至警方到達之間，竟然長達半小時至40分鐘，事發地點周遭路程5至10分鐘內有3間警局，卻讓暴力行使者從容而去。

第三，學生代表們要求台大校方及轄區警方勿推卸責任，向受暴的學生及民眾公開致歉。同時，校方應檢討承辦大型活動的能力、以及身為場地出借方的管理責任，和對校園安全的維護能力。

聲明連署學代：生農院徐培瑄，管學院蔡宏文；生農院林于哲；文學院周允梵；工學院李侑哲；社科院林意庭；社科院李政豪；生農院 王賢慈，生農院馮宜陽，社科院紀緯明，電資院黃莉晴，社科院李辰諭，生科院梁家豪，電資院許瑞福，醫學院張閔喬，電資院楊育綸，文學院蔡孟穎，醫學院 田芃，生農院林弘曄，生農院張盛閎，工學院高強，電資院陳佳佑，法學院廖佑祥，文學院周安履，文學院閻孝和，工學院李尚軒，工學院黃建璋，法學院 姜柏任，理學院侯智詠，生農院林幸蓉，管學院陳品，電資院楊淞普，生科院黃縉，社科院阮家銘，社科院楊天傑，工學院林後維。