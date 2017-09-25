總統視察海軍陸戰隊「鐵軍」99旅 陳抗怒：連2秒都不給

陳抗車輛在10公里外被攔下「請」到路旁空地。（記者洪臣宏攝）

2017-09-25 15:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天視察林園區飛彈指揮部794旅、海軍陸戰隊99旅，反年改人士如影隨形，零星30餘人，被約千名警力分批阻隔在2公里以外，連車隊都看不到，陳抗者憤憤不平說：「連2秒表達意見時間都不給！」

蔡英文先到林園區虎踞營區，為防空暨飛彈指揮部794旅612營第2連官兵打氣，緊接著又到海軍陸戰隊99旅先鋒營區，與官兵共進午餐。

反年改人士先到高雄展覽館陳抗後，部分人士隨後轉入林園區行程，不過高市警局在周遭撒下近千名警力，1輛「全民拔菜總部」車輛在10餘公里外大寮區就被攔下，被警方「請」到路旁。

部分陳抗人士在鳳林三路、清水岩路口拿著「蔡英文下台」牌誌等待，進入先鋒營區的清水岩路管制最為嚴格，1名80餘歲阿嬤看完病無法返家，相當焦急，最後由警車護送回家。清水岩山區道路複雜，還有陳抗人士問記者：「你知道她（蔡英文）要走那條路嗎？」他們最終沒有等到車隊經過。

新上任高市警局長何明洲親自坐鎮指揮，警方表示，約有30餘名人士到場陳抗，雖已劃定陳抗區，仍有部分人試圖打游擊，警方分批掌握動向，沒有造成秩序紊亂。