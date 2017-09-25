台大校園濺血後.. 朱學恆批：柯P不能抓抓頭裝沒事

朱學恆批中國新歌聲操辦得很差，台北市長柯文哲難辭其咎。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-25 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國選秀節目「中國新歌聲」昨天在台大舉辦的音樂會鬧出濺血案，「宅神」朱學恆今（25）日在三立節目中受訪時，點出兩項重大疏失，認為文化局長與台北市長柯文哲的問題最大，從活動名單就可以知道「這些明星在台灣根本沒有知名度」，是相對弱的活動，柯市長做事前應該要先好好思考，而不是讓事情覆水難收後落為中國話柄。

「中國新歌聲」昨原定在台大操場舉行，但在學生抗議、統獨派人士到場後，校方基於安全考量宣布活動取消。但期間台大張姓學生遭人甩棍打到頭破血流，現場民眾幫忙報警，警方卻40分鐘後才到現場，釀成一系列風波。

朱學恆受訪時質疑，柯文哲的兩岸政策小組到底是誰，為何最近頻頻做出「逆流」之舉，目的與動機可議。又指從對方明星名單中，就可以知道其實他們在台灣幾乎沒有知名度，且從世新文化辦到文化大學再來到台灣大學，也能知道參與這場「音樂會」的人並不多，「是相對弱的活動」，為什麼不在室內場地辦，維安相對會比較容易，但卻選擇開放性風險較高的場地，直指文化局長「不用心」。

針對民進黨議員爆料，中方要求市府找1000人來看表演，市府居然一口答應，有沆瀣一氣的嫌疑。朱學恆針對此事再續批柯文哲，指出他身為一個政治素人，應該有很多眉角要注意要小心，不是做出了覆水難收的事情後，頭抓一抓就沒事了。