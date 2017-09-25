林佳龍宣布恢復醫師節、牙醫師節表揚

羅界山（右）獲得醫療貢獻獎，市長林佳龍特別在市政會議上表揚。（記者張菁雅攝）

2017-09-25 15:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市牙醫師公會理事長羅界山長期投入於身心障礙牙科治療，今年獲得「醫療奉獻獎」，台中市長林佳龍今天在市政會議上公開表揚，並表示，醫病關係並非市場買賣，而是互助關懷的社會體系，市府將恢復過去醫師節、牙醫師節的表揚，肯定醫生對社會的貢獻。

羅界山今年52歲，在就讀中山醫學大學牙醫系期間，即樂衷於參加校內的醫療服務隊，到偏鄉為學童提供口腔檢查、衛生教育。他之後赴美深造，發現身心障礙者在美國擁有完善的就醫制度，國內的身心障礙者卻連最基本的就醫權都無法享有，因此，他從美國波士頓大學取得牙醫學博士學位後，即放棄高薪回國，不惜成本購買攜帶式牙醫器材，並扛著20公斤重的器材，到宅服務行動不便的患者，開啟台灣身心障礙者牙科醫療的大門。

羅界山在擔任牙醫全國聯合會理事時，極力向健保署爭取建立身心障礙牙科診療辦法，並透過各種場合推廣身心障礙口腔治療理念，目前全國已有逾2000名牙醫師加入身障牙科診治的行列，推估至105年底已提供全國超過25萬人次以上的身心障礙口腔醫療服務。

林佳龍肯定羅界山獲獎是實至名歸，他表示，羅界山長放棄高薪返鄉服務，進入偏鄉與居家，宣導正確的牙齒保健醫療知識，也參與許多慈善活動，更配合市府推動老人假牙政策，讓台中的長照政策相較全國多了一項服務，對家裡有長輩或身心障礙的朋友是一大福音。

他也說，老人擁有健康的牙齒，才不會影響咀嚼與消化器官，因此牙醫師非常重要。他認為，醫病關係並非市場買賣，而是互助關懷的社會體系，因此他決定恢復醫師節、牙醫師節的表揚活動，以表彰醫師對社會的貢獻。